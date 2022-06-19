Не случайно, – Фейгин объяснил неожиданный визит Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 июня во второй раз с начала полномасштабного российского вторжения прибыл в Киев. Это произошло сразу после визита президента Франции, канцлера Германии и премьера Италии.

Борис Джонсон не случайно приехал в Киев на следующий день после визита этих трех политиков. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, Джонсон приехал с предложением альтернативного развития. Это уже раньше обсуждалось и даже проскакивало публично и звучит примерно так: "зачем нам попытки военных согласований с этими странами – давайте создадим свой союз".

Я, к слову, сделал свой прогноз. У Украины есть хороший шанс присоединиться к AUKUS – военному блоку между США, Великобританией и Австралией,

– заявил Марк Фейгин.

Он отметил, что это была бы очень перспективная история, если бы выбрать себе в качестве лоббиста Бориса Джонсона и попытаться попасть в этот военный союз. Возможно, на каком-то этапе это как минимум подтолкнет НАТО к более решительным действиям по членству Украины.

Марк Фейгин отметил, что Украине придется вести очень тяжелую дипломатическую игру . Это необходимо для того, чтобы показать, что "нас сватают многие невесты".

Позиция Европы

"Старая Европа только и заявляет: "нам нужны свои вооруженные силы". А из кого они будут состоять? Кто воевать будет? В Украине люди есть и это факт, которые еще и прошли войну – горячие из боев. Более 200 тысяч человек, которые прошли такую армию, а это нужно всей Европе», – рассказал Марк Фейгин.

Он акцентировал, что вся Европа заинтересована, если создавать вооруженные силы, то из ядра, которое есть в виде украинских Вооруженных Сил. "Украина многочисленная по населению страна – более 40 миллионов. Платите деньги и украинцы будут воевать", – добавил Фейгин.

Полный разговор с российским правозащитником Марком Фейгиным

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