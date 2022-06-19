Борис Джонсон не випадково приїхав до Києва одразу на наступний день після візиту цих трьох політиків. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, Джонсон приїхав з пропозицією альтернативного розвитку. Це вже раніше обговорювалося та навіть проскакувало публічно й звучить приблизно так: "навіщо нам спроби військових погоджень з цими країнами – давайте створимо свій союз".

Я, до речі, зробив свій прогноз. В України є гарний шанс приєднатися до AUKUS – військовий блоку між США, Великою Британією та Австралією,

– заявив Марк Фейгін.

Він зазначив, що це була б дуже перспективна історія, якщо вибрати собі у якості лобіста Бориса Джонсона й спробувати потрапити до цього військового союзу. Можливо, на якомусь етапі це, як мінімум, підштовхне НАТО до більш рішучих дій щодо членства України.

Марк Фейгін зазначив, що Україні доведеться вести дуже важку дипломатичну гру. Це необхідно для того, щоб показати, що "нас сватає багато наречених".

Позиція Європи

"Стара Європа тільки й заявляє: "нам потрібні свої збройні сили". А з кого вони будуть складатися? Хто воювати буде? В Україні люди є і це факт, які ще й пройшли війну – гарячі з боїв. Понад 200 тисяч людей, які пройшли таку армію, а це потрібно всій Європі", – розповів Марк Фейгін.

Він акцентував, що вся Європа зацікавлена, якщо створювати збройні сили, то з ядра, який є у вигляді українських Збройних Сил. "Україна численна по населенню країна – понад 40 мільйонів. Платіть гроші й українці будуть воювати", – додав Фейгін.

Повна розмова з російським правозахисником Марком Фейгіним

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