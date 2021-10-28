Не согласен – плати: нарушителей карантина и антивакцинаторов массово штрафуют

Из-за 4 волны COVID-19 этой осенью власти вновь усилили противоэпидемические меры, нарушение которых карается штрафами. Впрочем, каждый раз находятся те, кому приходится платить деньги за неповиновение.

Верховная Рада в сентябре 2021 года приняла законопроект о предотвращении распространения коронавируса, тогда и ввела штрафы. Конечно, уже нашлись первые штрафники.

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В столице оштрафовали кафе "свободных людей"

Одно из столичных заведений решило принимать посетителей, наплевав на карантин. Однако, хорошо помня о свободе человека.

За несоблюдение карантина, нарушителям приходится платить от 17 до 34 тысяч гривен. Впрочем, для должностных лиц эта сумма может достигать до 170 тысяч гривен.

"Нам не важно, имеете ли вы маску или нет, вакцинировались или нет – мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека", – так себя рекламирует заведение Nebos в соцсети, такую же табличку владельцы вывесили на дверях.

Ресторан позиционирует себя "местом свободных людей". Впрочем, карантинных мероприятий никто не отменял. На заведение пожаловались сами киевляне, и туда наведалась полиция. Однако даже после рейда, позиция совладелицы не изменилась.

"Мы не нарушали никакого права ни одного человека. Никого не обидели. К нам пришла полиция и начала не очень правомерно обращаться с нашими сотрудниками. Они сейчас в таком подвешенном эмоциональном состоянии", – возмутилась совладелица на странице заведения в соцсети.

Заставили заплатить директора львовской гимназии

Не все прислушиваются к введенным правилам карантина и в школах. Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тысячи гривен за нарушение противоэпидемических мер. Все потому, что она не прекратила очное обучение, хотя вакцинированных против коронавируса учителей было менее 80%.

Антивакцинаторов тоже наказывают

Массовые карантинные рейды в местах большого скопления людей начали еще 21 октября. Следовательно, в транспорте, кафе, магазинах, на рынках проверяют COVID-сертификаты граждан и соблюдения противоэпидемических мер.

В то же время штрафуют за устройство митингов против прививок и карантинных ограничений. На днях в Одессе на одного из организаторов подобного мероприятия составили админпротокол. Впрочем, по мнению министра здравоохранения, антивакцинаторы были всегда.

Антивакцинальное движение не появился в COVID-19. Он просто показал его актуальность, очень сильно показал актуальность. И не только в Украине. Виктор Ляшко Министр здравоохранения

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