Не соответствовало западным стандартам, – Витренко о своем назначении

Юрий Витренко признал, что его назначение председателем правления "Нафтогаза" не соответствовало западным стандартам. В то же время он подчеркнул, что никаких вопросов к законности решения правительства не существует.

Детали от Витренко

Действия Кабинета Министров имели "добрые намерения". Об этом глава наблюдательного совета предприятия заявил в интервью.

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Сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели хорошие намерения, хотя и не соответствовали принципам (корпоративного управления – 24 канал) Организации экономического сотрудничества и развития и определенным западным стандартам,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что "вся ситуация вокруг" Нафтогаза "в какой-то момент перестала отвечать требованиям ОЭСР".

"Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была осуществлена ​​в соответствии с принципами ОЭСР", – считает Витренко.

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28 апреля 2021 года правительство уволило Андрея Коболева из должности главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Это объяснили тем, что предприятие за год претерпело миллиардные убытки.

Новым главой правления был назначен временно исполняющий обязанности министра энергетики Витренко.

После таких действий власти Европейского Союза и международные организации призвали Украину соблюдать нормы корпоративного управления. Они отметили, что Киев должен подтвердить свой курс на реформы.

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