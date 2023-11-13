Не соответствует действительности, — Минобороны о слухах о возможном увольнении командующих ВСУ

Днем в СМИ появилась информация о возможном увольнении трех командующих ВСУ. В Минобороны заявили, что не комментируют слух или непроверенную информацию.

Минобороны заявили, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Все работает в штатном режиме.

Смотрите также: Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Отставка не обсуждается

Министерство обороны Украины решило обнародовать общий ответ на слухи о возможном увольнении трех командующих Вооруженными Силами. СМИ распространили информацию, что структура планирует отставку таких лиц:

командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский,

командующий северным направлением Сергей Наев,

командующий Медицинскими силами Татьяна Остащенко.

В Минобороны подчеркнули, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Все работает в предыдущем режиме.

Все работают в штатном режиме, решения оговариваются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности,

– отметили в структуре.

Там призвали придерживаться информационной гигиены.