Не соответствует действительности, — Минобороны о слухах о возможном увольнении командующих ВСУ
Днем в СМИ появилась информация о возможном увольнении трех командующих ВСУ. В Минобороны заявили, что не комментируют слух или непроверенную информацию.
Минобороны заявили, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Все работает в штатном режиме.
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Отставка не обсуждается
Министерство обороны Украины решило обнародовать общий ответ на слухи о возможном увольнении трех командующих Вооруженными Силами. СМИ распространили информацию, что структура планирует отставку таких лиц:
- командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский,
- командующий северным направлением Сергей Наев,
- командующий Медицинскими силами Татьяна Остащенко.
В Минобороны подчеркнули, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Все работает в предыдущем режиме.
Все работают в штатном режиме, решения оговариваются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности,
– отметили в структуре.
Там призвали придерживаться информационной гигиены.