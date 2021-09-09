Не срывайтесь на невинных людях, – Кулеба обратился к России из-за задержаний в Крыму

Дмитрий Кулеба обратился к российским властям из-зза массовых задержаний крымских татар на оккупированном полуострове. Он призвал Москву давать ответ Украине на международном уровне, а не преследовать невинных людей.

Прекратите демонстрировать свою мелочность, – Кулеба

Обвинения России в отношении крымских татар абсурдны и политически мотивированные. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге 9 сентября.

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Если вы не можете остановить Украину в борьбе за Крым, то не надо срываться на невиновных людях. Если вы такие крутые, то отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений, а не низко преследуя невинных людей,

– сказал чиновник.

Он в очередной раз подчеркнул, что преследованием крымских татар Россия мстит за успешный саммит Крымской платформы. Однако Украина будет работать, чтобы освободить этих людей и всех других политических заключенных.

Что известно о задержаниях в Крыму

Утром 4 сентября оккупанты ворвались в дом заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Его задержали и вывезли в неизвестном направлении.

Такая же участь постигла еще нескольких крымских татар. Выяснилось, что среди задержанных есть родственник заместителя Кулебы Эмине Джепаровой – Асан Ахтемов и его брат. Мужчине назначили государственного "адвоката", а того, что наняла семья, не пускают.

По словам Джепарова, у братьев Ахтемовых выбивают признание в том, чего они не делали.

Мужчин обвинили в "диверсии". Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения. Оккупанты хотели, чтобы Ахтемовы сказали, что организатором диверсии был Джелялов.

7 сентября российский суд избрал крымским татарам меру пресечения – содержание под стражей до 7 ноября.

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