Будет ли возраст призыва меньше 25 лет: у Зеленского расставили точки над "і"

В новом законопроекте о мобилизации планируют уменьшить возраст призыва с 27 до 25 лет. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказал, не планируют ли снизить призывной возраст еще больше.

От многих военных можно услышать мнение, что служить должны молодые. Еще одним моментом, где стремятся учесть мнение бойцов, является привлечение в армию осужденных. В Минюсте обещают: к позиции командиров прислушиваются.

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Снизят ли призывной возраст еще больше

Никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет на данный момент и не было. Эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне,

– четко ответил Федор Вениславский.

А вот уменьшение возраста призыва с 27 до 25 лет точно будет.

"Это тот вопрос, о котором мы говорили уже. Я думаю, что это точно нужно делать. В законе, который мы сейчас рассматриваем, эти нормы также есть – что военнообязанными становятся те граждане Украины, которые не проходили военную службу, в возрасте от 25 лет, а не от 27, как это есть сейчас", – пояснил он.

Депутат добавил: таким образом Украина возвращается к старым нормам, когда до 25 лет человек должен был пройти срочную военную службу. Поскольку от срочной службы отказываются, то сейчас молодой человек в возрасте 18 – 25 лет должен пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу около 5 месяцев.

В НАТО призывают усилить мобилизацию

Владимир Зеленский в начале марта подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы. Людей, чей срок службы закончился во время действия военного положения, должны уволить в апреле – мае 2024 года в запас.

Об этом сказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время Киевского форума по безопасности в Киеве. По его словам, речь не только о новых танках, БМП или гранатах, но и о новых людях в армии. Ведь воюют прежде всего люди, а не оружие. Адмирал акцентировал, что общество должно объединиться вокруг этих вопросов.