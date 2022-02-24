Не становитесь соучастниками преступления,– Объединение родственников пленников Кремля россиянам

Глава Объединения родственников пленников Кремля обратился к россиянам и заявил, чтобы не становились соучастниками преступления.

Соответствующую информацию обнародовал глава Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец. Это случилось после того, как Россия напала на Украину.

Заметьте Российские танки заходят на границы Луганской области

Русское молчание и страх – одобрение и соучастие в преступлении

Игорь Котелянец вспомнил, что Россия ведет боевые действия в Украине – она бьет по Украине со стороны всех приграничных областей, а также Беларуси и Крыма. Так, летальная техника и ракеты атакуют всю Украину, и ВСУ отбивает все воздушные и наземные атаки.

Русские друзья, родственники и знакомые. Прямо сейчас ваш сумасшедший президент пытается уничтожить нас и наши семьи в нашем же доме. Это происходит на совершенно вымышленных основаниях. Ваше молчание и страх – это ваше одобрение и соучастие в преступлении, которое может перерасти в новую мировую войну,

– написал глава Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Котелянец вспомнил, что потери несут обе стороны. И Вооруженные силы Украины уже уничтожили 5 военных российских самолетов, сбили ракеты над Киевом, освободили город Счастье в Луганской области – так Украина защищает себя.

Глава Объединения родственников политзаключенных Кремля призвал россиян к сопротивлению

Защитите и вы себя: остановите своего президента, выразите протест любыми доступными способами!

– призвал Котелянец.

Добавил, что в противном случае эта война заберет очень много жизней россиян и на их земле!

"Сделайте все от себя возможное, чтобы предотвратить большую войну!"– сказал глава организации.

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