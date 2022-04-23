Не становитесь убийцами, – глава Меджлиса обратился к мужчинам из оккупированного Крыма
23 апреля 2022 , 18:05Читати новину українською
Источник:Рефат Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к жителям оккупированного Россией Крыма.
В частности, его призыв был к молодежи призывного возраста, а также военнообязанным, которые находятся в запасе.
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От вас зависит – не стать убийцей и не быть убитым, – отметил Рефат Чубаров.
Посылайте российских военных в оккупированном Крыму курсом российского военного корабля,
– сообщил Чубаров.
Он добавил, что в случае угрозы принудительного призыва в российскую оккупационную армию – необходимо немедленно выезжать через третьи страны в Украину.
Принудительный призыв / Фото Рефата Чубарова
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