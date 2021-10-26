Не стоим на месте, – Венедиктова рассказала, как продвигается дело о покушении на Шефира

Ирина Венедиктова прокомментировала дело о покушении на помощника президента Сергея Шефира. Генпрокурор объяснила, что совместная следственная группа выясняет, кто стоит за этим преступлением.

Чиновница рассказала, что дело заслушивают еженедельно. В то же время подчеркнула, что то, что следователи не дают брифинги, не означает, что они не работают над расследованием.

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Правоохранители пытаются "подняться выше"

Венедиктова пообещала, что Офис генпрокурора поделится подробной информацией о ходе расследования, как только это станет возможно. Она объяснила, что дело "не стоит на месте". Впрочем, в случаях, когда злоумышленников не поймали сразу после преступления, расследования часто затягиваются.

Если мы не нашли того, кого привлечь к ответственности, это не значит, что мы завершили дальнейшее расследование,

– отметила Венедиктова

И добавила, что следователи всегда ищут ответы на вопросы не только о том, кто был исполнителем, но и посредником, организатором и заказчиком. "Если правоохранители видят, что могут "подняться выше", то работают дальше, не выходя с первыми победами", – генпрокурор.

У нас очень взвешенный подход, – генпрокурор

Венедиктова отметила, что в случае расследования обстрела автомобиля Сергея Шефира следователи применяют очень взвешенный подход. Мол, именно поэтому правоохранительные органы не обнародуют то, что уже удалось выяснить. "Это не значит, что мы не работаем. Работаем", – подытожила она.

Что этому предшествовало