Посадовиця розповіла, що справу заслуховують щотижня. Водночас наголосила: те, що що слідчі не дають брифінги, не означає, що вони не працюють над розслідуванням.

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Правоохоронці намагаються "піднятися вище"

Венедіктова пообіцяла, що Офіс генпрокурора поділиться детальною інформацією про хід розслідування, як тільки це стане можливо. Вона пояснила, що справа "не стоїть на місці". Втім, у випадках, коли зловмисників не спіймали одразу після скоєння злочину, розслідування часто затягуються.

Якщо ми не знайшли одразу того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування,

– вона.

Й додала, що слідчі завжди шукають відповіді на питання не лише про те, хто був виконавцем, але й з посередником, організатором та замовником. "Якщо правоохоронці бачать, що можуть "піднятися вище", то працюють далі, не виходячи з першими перемогами", – генпрокурорка.

У нас дуже виважений підхід, – генпрокурорка

Венедіктова зазначила, що у випадку розслідування обстрілу автомобіля Сергія Шефіра, слідчі застосовують дуже виважений підхід. Мовляв, саме тому правоохоронні органи наразі не оприлюднюють те, що вже вдалося з'ясувати. "Це не означає, що ми не працюємо. Працюємо", – підсумувала вона.

Що цьому передувало