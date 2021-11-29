Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но нужно быть осторожными, – Кулеба

29 ноября 2021 , 16:32
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Источник:

посольство Украины в Латвии

Дмитрий Кулеба убежден, что Владимиру Зеленскому лучше не иметь контактов с Александром Лукашенко. Дипломат подчеркнул, что в отношениях с Беларусью следует соблюдать осторожность, хотя и полностью обрывать их не стоит.

Министр иностранных дел прокомментировал телефонный разговор канцлера Германии и самопровозглашенного президента Беларуси. По словам дипломата, Лукашенко в разговоре с Меркель многого добился.

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Не стоит сжигать все мосты с Беларусью

Кулеба подчеркнул, что не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо быть очень осторожными при планировании контактов. В частности, во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко могут воспринять как политическое признание и легитимизацию этого режима.

Дирижеры миграционного Кризиса – в Кремле

Следовательно, министр подчеркнул, что не считает целесообразным общение Зеленского и Лукашенко. Он добавил, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле.

"В любой ситуации дипломатия предлагает несколько инструментов ее решения, но, как я уже говорил, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси", – отметил дипломат.

Что известно о разговоре Меркель и Лукашенко

  • В ноябре, когда обострился миграционный кризис в Беларуси, Меркель и Лукашенко дважды созванивались.
  • Впервые политики пообщались 15 ноября. Разговор длился почти час и касался ситуации с мигрантами.
  • Кстати, после этого в нескольких странах Евросоюза подвергли резкой критике немецкого канцлера. В ЕС тоже отмечали, что таким образом Меркель якобы признает президентство Лукашенко легитимным.
  • По информации СМИ, Лукашенко потребовал снятия санкций и просил Меркель стать посредницей в разрешении миграционного кризиса. Журналисты утверждают, что политик выслушала диктатора, но ее позиция осталась непоколебимой.
  • Впоследствии немецкий канцлер и самопровозглашенный президент Беларуси поговорили во второй раз. Они договорились вынести проблему беженцев на уровень Беларуси и Евросоюза.
Автор: Ольга Музика