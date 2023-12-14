Гиркин, который с начала войны России против Украины, был жестким критиком действий российских властей и военных во время так называемого "СВО", по собственной инициативе начал давать показания в суде.

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Судят в закрытом режиме

В городском суде Москвы 14 декабря начался рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Гиркина. Его обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности, которые содержали его посты в социальных сетях.

Гиркин и его адвокаты настаивали на проведении открытого заседания суда, однако им было отказано.

Российское издание SOTA сообщает, что Гиркин, по словам его адвоката Александра Молохова, свою вину не признал.

Обратите внимание! Гиркин считает, что после вынесения приговора в российском суде, ему не останется места на Земле, где бы его ни считали преступником. Напомним, что суд в Гааге в 2022 году заочно осудил его на пожизненное заключение по делу сбивания самолета рейса MH17. Вместе с ним такой приговор получили генерал (на момент сбития самолета полковник) ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

Во время заседания Гиркин комментировал обвинения, выдвигаемые ему судом. 25 мая 2022 года он прочитал в сети информацию, что мобилизованные так называемой "ДНР" "не получают причитающиеся им средства и распространил эти данные с собственным "эмоциональным комментарием".

Гиркин заявил, что это выражение было его "оценочным мнением, образным выражением, которое ни в коем случае не стоит воспринимать буквально".

Следующее заседание суда, и снова закрытое, по делу Гиркина должно состояться 20 декабря 2023 года. Во время него будут допрошены свидетели.

Что известно об аресте Гиркина