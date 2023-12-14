Гіркін, який з початку війни Росії проти України, був жорстким критиком дій російської влади та військових під час так званого "СВО", за власною ініціативою почав давати показання в суді.
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Судять в закритому режимі
В міському суді Москви 14 грудня розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Гіркіна. Його звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності, які містили його пости в соціальних мережах.
Гіркін та його адвокати наполягали на проведенні відкритого засідання суду, однак їм було відмовлено.
Російське видання SOTA повідомляє, що Гіркін, за словами його адвоката Олександра Молохова, свою провину не визнав.
Під час засідання Гіркін коментував звинувачення, які йому висуває суд. 25 травня 2022 року він прочитав в мережі інформацію, що мобілізовані з так званої "ДНР" "не отримують належні їм кошти та розповсюдив ці дані з власний "емоційним коментарем".
Гіркін заявив, що цей вираз був його "оцінною думкою, образним виразом, який в жодному випадку не варто сприймати буквально".
Наступне засідання суду, і знову закрите, по справі Гіркіна має відбутися 20 грудня 2023 року. Під час нього будуть допитані свідки.
Що відомо про арешт Гіркіна
- 21 липня 2023 року терориста заарештували в Москві після його критики на адресу російського військового керівництва та Кремля. Так, він особисто звертався до Путіна з закликом "заткнутися" та називав того "ганчіркою". Гіркіну висунули звинувачення в екстремізмі.
- Перебуваючи за ґратами, в серпні Гіркін заявив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори 2024 року (ця інформація з'явилась в його телеграм-каналі). А в листопаді він написав листа, в якому підтвердив свої президентські амбіції.
- Водночас Гіркін боїться, що може повторити долю Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі. Страх терориста пов'язаний з тим, що замість звичайного кримінального покарання, його нібито можуть "амністувати", як Пригожина.