Гіркін, який з початку війни Росії проти України, був жорстким критиком дій російської влади та військових під час так званого "СВО", за власною ініціативою почав давати показання в суді.

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Судять в закритому режимі

В міському суді Москви 14 грудня розпочався розгляд по суті кримінальної справи щодо Гіркіна. Його звинувачують у публічних закликах до екстремістської діяльності, які містили його пости в соціальних мережах.

Гіркін та його адвокати наполягали на проведенні відкритого засідання суду, однак їм було відмовлено.

Російське видання SOTA повідомляє, що Гіркін, за словами його адвоката Олександра Молохова, свою провину не визнав.

Зверніть увагу! Гіркін вважає, що після винесення вироку в російському суді, йому не залишиться місця на Землі, де б його не вважали злочинцем. Нагадаємо, що суд в Гаазі у 2022 році заочно засудив його до довічного ув'язнення у справі збиття літака рейсу MH17. Разом з ним такий вирок отримали генерал (на час збиття літака полковник) ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський та громадянин України Леонід Харченко.

Під час засідання Гіркін коментував звинувачення, які йому висуває суд. 25 травня 2022 року він прочитав в мережі інформацію, що мобілізовані з так званої "ДНР" "не отримують належні їм кошти та розповсюдив ці дані з власний "емоційним коментарем".

Гіркін заявив, що цей вираз був його "оцінною думкою, образним виразом, який в жодному випадку не варто сприймати буквально".

Наступне засідання суду, і знову закрите, по справі Гіркіна має відбутися 20 грудня 2023 року. Під час нього будуть допитані свідки.

Що відомо про арешт Гіркіна