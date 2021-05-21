В процессе разговора с журналистами нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кива рассказал, что иск САП якобы является преследованием и давлением со стороны власти.

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Доход был официально зарегистрирован, внесен в декларацию, налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда - не стоит даже выеденного лица,

– подчеркнул политик.

Кроме того, Кива пожаловался, что все разговоры о нем сейчас посвящены исключительно жомовой яме.

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Кива и жомовая яма: главное