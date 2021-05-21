В процессе разговора с журналистами нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Кива рассказал, что иск САП якобы является преследованием и давлением со стороны власти.
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Доход был официально зарегистрирован, внесен в декларацию, налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда - не стоит даже выеденного лица,
– подчеркнул политик.
Кроме того, Кива пожаловался, что все разговоры о нем сейчас посвящены исключительно жомовой яме.
Кива о "выеденном лице": смотрите видео
Кива и жомовая яма: главное
- Илья Кива в декларации за 2019 год указал, что получил 1 миллион 200 тысяч гривен как доход от жомовой ямы.
- Заработал эту сумму политик вроде бы на жомовой яме площадью в 400 квадратных метров. Ее якобы использовали для отходов по производству сахара.
- В то же время журналисты с Bihus.Info пообщались с охранником территории, где расположена жомовая яма. Мужчина рассказал, что ее не использовали по назначению уже в течение года.
- В мае 2021 года следователи из Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали иск в Высший антикоррупционный суд. Они требуют взыскать с Кивы более 1 миллиона гривен в доход государства.
- Кива заявил, что этот иск – "это очередная комбинация власти, которая бьется в истерии и ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков".