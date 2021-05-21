У процесі розмови з журналістами нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Кива розповів, що позов САП начебто є переслідуванням і тиском з боку влади.
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Дохід був офіційно зареєстрований, внесений до декларації, податки сплачені. А все інше – ось ця чехарда – не варте навіть виїденого лиця,
– наголосив політик.
Окрім того, Кива поскаржився, що усі розмови про нього наразі присвячені виключно жомовій ямі.
Кива про "виїдене лице": дивіться відео
Кива та жомова яма: головне
- Ілля Кива у декларації за 2019 рік вказав, що отримав 1 мільйон 200 тисяч гривень як дохід від жомової ями.
- Заробив цю суму політик начебто на жомовій ямі площею в 400 квадратних метрів. Її нібито використовували для відходів з виробництва цукру.
- Водночас журналісти з Bihus.Info поспілкувалися з охоронцем території, де розташована жомова яма. Чоловік розповів, що її не використовували за призначенням вже упродовж року.
- У травні 2021 року слідчі зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали позов до Вищого антикорупційного суду. Вони вимагають стягнути з Киви понад 1 мільйон гривень у дохід держави.
- Кива заявив, що цей позов – "це чергова комбінація влади, яка б'ється в істерії та шукає будь-яку можливість для кримінального переслідування опозиційних політиків".