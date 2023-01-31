Не стоит засиживаться в креслах, – Зеленский анонсировал новые решения после "кадрового затишья"

После серии увольнений и отставок в Украине наступило "кадровое затишье". Однако президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения.

Об этом он рассказал во время своего традиционного обращения к украинцам 31 января, сообщает 24 канал.

Интересно Работаем над разблокировкой передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет – Кулеба

Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Президент отметил, что сейчас идет определенное "кадровое затишье".

Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждого и каждого, кто защищает государство.

"Я благодарю всех, кто воюет за Украину! Я благодарю за каждую сохраненную украинскую позицию на фронте! И благодарю и за каждую уничтоженную позицию врага!" – подытожил президент.