Про це він розповів під час свого традиційного звернення до українців 31 січня, повідомляє 24 канал.

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Зеленський анонсував нові кадрові рішення

Президент зазначив, що зараз триває певне "кадрове затишшя".

Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах,

– наголосив Зеленський.

Глава держави подякував кожному й кожній, хто захищає державу.

"Я дякую всім, хто воює за Україну! Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті! І дякую й за кожну знищену позицію ворога!" – підсумував президент.

Коротко про звільнення українських посадовців

Олексія Симоненка 24 січня звільнили з посади заступника генерального прокурора. Ймовірно, це пов'язано з його відпочинком за кордоном в розпал війни в Україні. Проте в Офісі генпрокурора зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням.

Зранку того ж дня стало відомо про те, що заяву на звільнення з посади заступника очільника Офісу президента написав Кирило Тимошенко. Глава держави підписав її 23 січня 2023 року.

Також у відставку пішов заступник глави Міністерства оборони В'ячеслав Шаповалов. Ймовірна причина – скандал щодо закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.

Окрім цього, звільнили заступника міністра розвитку громад Івана Лукерю.

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Президент звільнив 5 очільників ОВА

Зеленський 24 січня підписав укази про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій:

Ярослава Янушевича – голови Херсонської обласної державної адміністрації;

Дмитра Живицького – голови Сумської обласної державної адміністрації;

Олександра Старуха – голови Запорізької обласної державної адміністрації;

Валентина Резніченка – голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Олексія Кулеби – голови Київської обласної державної адміністрації.

Усі звільнення відбулися згідно з поданими посадовцями заявами.

Зверніть увагу! Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента. Відповідний указ з'явився того ж дня.