Про це він розповів під час свого традиційного звернення до українців 31 січня, повідомляє 24 канал.
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Зеленський анонсував нові кадрові рішення
Президент зазначив, що зараз триває певне "кадрове затишшя".
Але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах,
– наголосив Зеленський.
Глава держави подякував кожному й кожній, хто захищає державу.
"Я дякую всім, хто воює за Україну! Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті! І дякую й за кожну знищену позицію ворога!" – підсумував президент.
Коротко про звільнення українських посадовців
- Олексія Симоненка 24 січня звільнили з посади заступника генерального прокурора. Ймовірно, це пов'язано з його відпочинком за кордоном в розпал війни в Україні. Проте в Офісі генпрокурора зазначили, що Симоненко подав заяву на звільнення за власним бажанням.
- Зранку того ж дня стало відомо про те, що заяву на звільнення з посади заступника очільника Офісу президента написав Кирило Тимошенко. Глава держави підписав її 23 січня 2023 року.
- Також у відставку пішов заступник глави Міністерства оборони В'ячеслав Шаповалов. Ймовірна причина – скандал щодо закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами.
- Окрім цього, звільнили заступника міністра розвитку громад Івана Лукерю.
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Президент звільнив 5 очільників ОВА
Зеленський 24 січня підписав укази про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій:
- Ярослава Янушевича – голови Херсонської обласної державної адміністрації;
- Дмитра Живицького – голови Сумської обласної державної адміністрації;
- Олександра Старуха – голови Запорізької обласної державної адміністрації;
- Валентина Резніченка – голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
- Олексія Кулеби – голови Київської обласної державної адміністрації.
Усі звільнення відбулися згідно з поданими посадовцями заявами.