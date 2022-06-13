Не столь бессмыслен, как Путин, – военный эксперт о заявлении КНДР по России

Диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту страны-агрессорки Владимиру Путину. А также отметил, что дорожит отношениями КНДР и России.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Северная Корея, по-видимому, получила от России некие гарантии финансового характера. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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Он отметил, что это также могла быть экономическая поддержка или какая-нибудь другая. Все это могло быть причиной заявления лидера Северной Кореи.

На самом деле Ким Чен Ын это – тиран, диктатор, военный преступник. Но он не столь бессмыслен, сколь Владимир Путин в своих действиях,

– заявил Александр Коваленко.

"Даже в некоторых заявлениях он (Ким Чен Ын – 24 канал) все же руководствуется выгодой", – акцентировал военно-политический обозреватель.

По его словам, это заявление прозвучало именно тогда, когда Россия вообще нет никакой поддержки, например, от такого "брата" и "партнера", как Китая. Ведь российская пропаганда довольно много рассказывает о том, что они с Китаем "друзья", "братья", у них все хорошо, они смогут экономически еще и победить США. Да и не только экономически. Однако этого не происходит.

"Китай все больше отвлекается от России, поэтому России нужны новые друзья. Эти друзья, как мы понимаем, не цивилизованные страны, а военные преступники и террористы – Иран, Сирия и другие. Опять же Северная Корея как раз может подойти на эту роль", – рассказал Александр Коваленко.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что КНДР может выполнить эту роль только за какую-то выгоду - финансовую или экономическую.

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