Не сверялся с реестром, – Разумков прокомментировал существование партии "Умная политика"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о существовании партии "Разумная политика", которая созвучна с основанным им межфракционным объединением в парламенте. Политик убеждает, что он никак не причастен к этой политсиле.

По словам Разумкова, он не мог создать политсилу во время пребывания на должности главы Верховной Рады, потому что якобы просто не было времени. Об этом экс-спикер заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Разумков говорит, что не проверял реестр

Дмитрий Разумков заявил, что процесс создания политсилы достаточно длинный и кропотливый, поэтому он якобы просто не мог ее создать во время пребывания на должности главы Верховной Рады.

Совпадение названий одной из партий с его межфракционным объединением Разумков объяснил тем, что просто не проверял реестр политсил перед тем, как выбрать название.

Когда я предлагал название для межфракционного депутатского объединения, я не сверялся с реестром существующих в Украине политических партий, их более 300. Действительно, есть такая партия, она полностью совпадает (по названию – 24 канал) – "Разумная политика". Есть и "Разумная сила". Если посмотреть, можно еще найти некоторые другие политические партии, которые будут иметь несколько общих черт,

– заявил Разумков.

Экс-спикер заявил, что после отставки с должности главы Верховной Рады он получил ряд предложений возглавить партии, однако отказался. Точное количество таких просьб политик не назвал, однако добавил, что до сих пор получает их.

Также Разумков заявил, что готов создать собственную партию и у него есть для этого люди, на которых "может положиться".

Межфракционное объединение Разумкова: главное