Не так просто, как оказалось, – Мельник заявил, что БЭБ не запустят в сентябре

Руководитель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник ранее прогнозировал запуск ведомства на 25 сентября. Однако он сообщил, что учреждение не начнёт работу в срок.

Кроме того, не успевают ликвидировать налоговую милицию. По словам Мельника, процессы реформ затянулись.

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"Мы не успеваем. Да, определенные процессы затянулись: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Шесть месяцев, которые дали на ликвидацию Государственной фискальной службы, по разным объективным причинам затянулись", – сказал Мельник.

Почему затянулся запуск Бюро

С 2020 года Вадим Мельник возглавлял Государственную фискальную службу.

Мельник отметил, что причиной могли стать "летние периоды отпусков". Он добавил, что процесс очень сложный, поскольку впервые в истории ликвидируют ГФС "под ноль".

"Это не так то и просто, как оказалось. Видим, что сейчас даже аудит ГФС продлили еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно. Аудит проводят, но не успевают", – объяснил глава Бюро.

Сколько нужно времени для конкурсов на вакансии

Мельник отметил, что в настоящее время продолжают работать над запуском БЭБ. Все ориентировались на 25 сентября.

"Я выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата, чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, чтобы перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. Но успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", – отметил Мельник.

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Он сказал, что для конкурсов кандидатов на должности в БЭБ нужно примерно 30 – 35 дней. Глава Бюро рассказал, как дальше будут происходить процессы в ведомстве.

"Если, например, создадут Совет общественного контроля, а голосование за Совет общественного контроля состоится 9 сентября, 3 суток идет голосование. Получается, что где-то 12 сентября получим Совет общественного контроля", – подчеркнул Мельник.

Например, я создаю конкурсную комиссию. Еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на этих 200 – 220 человек, 30% центрального аппарата. Наверное, я не укладываюсь в 25 сентября,

– признался председатель БЭБ.

Мельник сообщил, что не понимает, как дальше будет происходить процесс. По его словам, необходимо правильно организовать деятельность органов в переходный период.

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