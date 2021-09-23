Не такой справедливости ждали люди, – Кравчук о деле "Роттердам+"
Источник:24 канал
Дело "Роттердам+" в течение 2020 – 2021 годов закрывали уже 4 раза. С моральной точки зрения, это очень неприятная история.
И такое "расследование" точно противоречит ожиданиям украинцев, поддержавших на выборах Владимира Зеленского и президентскую политическую силу. Такое мнение в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Кравчук: закрытие дела "Роттердам+" – негативный сигнал
Она рассказала, что встретится в ближайшие недели с Генеральной прокурором Ириной Венедиктовой и задаст ей вопрос – почему "Роттердам+" до сих пор не возобновили. Мол, как именно глава Офиса генпрокурора это оценивает.
Народный депутат подчеркнула, что не является представителем правоохранительных органов, поэтому не может прокомментировать это дело с точки зрения процессуального. Впрочем с моральной стороны, это такой негативный сигнал.
Не этой справедливости, видимо, люди ждали, когда голосовали и за нашу команду, и за президента,
– подчеркнула "слуга народа".
И вспомнила, что как раз об этом деле говорилось во время дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Впрочем Кравчук считает, что есть еще также ряд других дел, которые стоит доводить до конца. Это и в отношении других олигархов, и, в частности, дело "Приватбанка".
Что такое формула "Роттердам+"?• Это формула, по которой определяли стоимость угля для выработки электроэнергии в Украине. Ее применяли в 2016 – 2019 годах.
• Согласно такой методике, стоимость угля для ТЭС зависела от цены на европейском рынке – в частности в Нидерландах.
• Теплогенерирующие компании в 2015 году оказали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы та включила в тариф за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украину из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в Формуле, которых просто не существовало.
• Из-за "Роттердама+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.
Расследование дела "Роттердам+": главное
- В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по формуле "Роттердам+". Его квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
- Уже в конце августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сняла все подозрения, которые выдвинули во время расследования. Постановление внес прокурор Виталий Пономаренко.
- Впоследствии этот прокурор еще дважды закрывал уголовное производство по делу "Роттердам+". После этого Венедиктова заявила о проверке, а затем и об увольнении чиновника.
- Впрочем 20 мая 2021 года уже новый прокурор САП Денис Демкив поступил аналогично. Он принял решение о закрытии этого дела.