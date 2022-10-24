Невиданные перспективы: может ли Украина договориться со странами Ближнего Востока
Иран – очень тяжелое для Украины государство в плане дипломатических отношений, все из-за его нынешней власти. Впрочем, подобная ситуация далеко не со всеми странами Ближнего Востока.
В вопросе сотрудничества с Ираном по отношению к его правительству Украине уже можно ставить точку, но пытаться сотрудничать с другими иранскими силами, более близкими по позиции. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Перспективы Украины на Ближнем Востоке
По мнению специалиста, если говорить об остальном Ближнем Востоке, в частности о государствах Персидского залива – здесь для Украины открываются невиданные ранее возможности для сотрудничества. В частности, и "благодаря" Ирану.
Наш опыт противодействия иранским дронам и ракетам может пригодиться тем странам Персидского залива, которые также страдают от них. Здесь мы можем запускать совместные программы, например, финансирование ракетных программ,
– убежден Игорь Семиволос.
Также Украина и государства Ближнего Востока могут сотрудничать по вопросам противовоздушной и противоракетной обороны. Эксперт убежден, что по этим направлениям есть хорошие перспективы для развития взаимоотношений.
"Я надеюсь, что украинская дипломатия именно в этом направлении активно работает. Особенно, что за последние полгода мы видим реальный прорыв. Мы видим создание нескольких новых институтов, непосредственно занимающихся вопросом развития отношений с Ближним Востоком. На этом направлении есть определенные успехи" , – отметил специалист.
Семиволос о перспективах Украины на Ближнем Востоке: смотрите видео
Роль государств Ближнего Востока в войне России с Украиной
- Иран – это самый яркий пример, ведь он непосредственно участвует в российско-украинской войне. Авторитарное государство предоставляет России ракеты и дроны, а его инструкторы учат россиян всем этим пользоваться прямо на фронте.
- Израиль – его роль не столь активна, за что государство часто критикуют. Его ситуация войны против Сирии и Ирана имеет множество параллелей с войной за независимость Украины против России. Впрочем, недавно Израиль все-таки активизировался. Он уничтожил завод сбора иранских дронов в Сирии, а предполагаемый премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть вопрос оружия для Украины.
- Саудовская Аравия – это один из близких союзников США на Ближнем Востоке, поэтому его незаметная активность несколько удивляет. Впрочем, Рияда следует поблагодарить хотя бы за участие в освобождении украинских военных из российского плена. Также государство оказывает Украине гуманитарную помощь.
- Сирия – как уже упоминалось, помогает Ирану со сбором дронов, которые затем Россия использует против Украины. Также была весной информация об отправке режимом Башара Асада наемников для войны на стороне России.