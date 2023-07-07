Не только кассетные боеприпасы: США объявили о новом пакете помощи на 800 миллионов

США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма будет составлять 800 миллионов долларов, а войдут в него кассетные боеприпасы.

О новом пакете военной помощи для Украины сообщили в Пентагоне. Он содержит огромный список вооружения, в том числе кассетные боеприпасы.

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Что вошло в новый пакет помощи

Дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

Ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны;

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

31 155-миллиметровая гаубица;

155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные боеприпасы), и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

32 боевые машины пехоты "Bradley";

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), запускаемые из трубы;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Беспилотные авиационные комплексы Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования;

Боеприпасы для взрыва и системы для разминирования;

Стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к нему и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

Украина получит кассетные боеприпасы

В ходе брифинга это подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Соответствующая информация стала известна за полчаса до объявления очередного пакета военной помощи.

Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение, как могли,

– отметил Салливан.

Для того чтобы получить кассетные боеприпасы, наше государство предоставило письменные гарантии. Они обязывают нас минимизировать риски для гражданских. Салливан отметил, что Украина аргументировала необходимость такого рода снарядов. Также подчеркнула, что будет бить ими исключительно на поле боя.

В то же время Салливан отметил, что линия фронта "постоянно меняется". Следовательно, на карте невозможно определить место, где именно будут использовать эти кассетные боеприпасы.