Не только мир на наших условиях, – главнокомандующий ВСУ назвал победу в войне с Россией

Принципы Организации Североатлантического договора очень важны. Потому что их соблюдение является основой, чтобы страны объединились в военно-политический союз.

Речь о таких принципах, как свобода личности, верховенство права и демократия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный во время конференции гендерного образования в секторе безопасности и обороны.

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Попытки агрессии России против Украины можно усложнить

По его словам, не только мир на украинских условиях будет настоящей победой в войне. Одну из главных ролей занимает вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства,

– сказал Залужный.

Он отметил, что для этого надо выполнить домашнее задание, в том числе и в ВСУ. Прежде всего нужно измениться ментально – то есть быть преданным таким ценностям как:

уважение прав человека;

достоинство и ценность личности;

равноправие женщин и мужчин.

"Наше государство полностью разделяет эти принципы (приоритеты НАТО и ЕС – 24 канал) и уже делает весомый вклад в поддержание мира в регионе. За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену", – отметил главнокомандующий ВСУ.

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Украина стремится в НАТО: последние новости

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин, для этого надо организовать референдум по вступлению нашего государства в Альянс.

По мнению главы Офиса Президента Андрея Ермака, есть ряд государств, которые не поддерживает членство Украины в международных организациях.

В то же время Россия свирепствует из-за возможного вступления Украины в Альянс, мол, такой шаг грозит государству-оккупанту.

Полный текст публикации Генштаба ВСУ:

Генерал-лейтенант Валерий Залужный отметил именно на принципы Альянса. Ведь их соблюдение является основой для объединения государств в этот военно-политический союз и требованием к претендентам на вступление.

Речь о принципах демократии, свободы личности и верховенства права. Североатлантический договор апеллирует к Уставу ООН, где определены цели и принципы, которыми руководствуется Организация Объединенных Наций. Главными из них является поддержание международного мира и безопасности, развитие международного сотрудничества на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, прав человека и основных свобод для всех без различия расы, пола, языка, религии.

Наше государство полностью разделяет эти принципы и уже делает весомый вклад в поддержание мира в регионе. За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой.

Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства. Для достижения этой стратегической цели мы должны сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных силах.

Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками, администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам, о которых говорится выше – уважение к правам человека, достоинства и ценности личности, равноправии мужчин и женщин.