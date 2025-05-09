Не только приблизили запуск трибунала для России: во Львове произошло сразу 3 исторических события

Во Львове руководители МИД Евросоюза и Совета Европы дали старт созданию специального трибунала. Он будет рассматривать военные преступления России против Украины. 35 делегаций прибыли с визитом 9 мая, чтобы запустить этот процесс.

Руководитель отдела Геополитики на сайте 24 Канала Эмал Наби сообщил, что планируется запустить политический процесс создания трибунала.

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Юридические формальности будут согласованы позже. Сегодня состоялась встреча руководителей МИД стран Европейского Союза и заседание Основной группы Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Такой визит министров иностранных дел стран ЕС в Украину является своеобразным ответом на визиты иностранных делегаций в Москву.

"Состоялось сразу три исторических события: заседание министров иностранных дел стран-членов ЕС (обсуждали 17-й пакет санкций против России), подписания соглашения о направлении Украине транша доходов от замороженных российский активов (1 миллиард долларов), встреча коалиции государств по созданию специального трибунала", – рассказал Эмал Наби.