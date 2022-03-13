Не только журналист The New York Times: в Ирпене ранены по меньшей мере 5 человек
Источник:Анастасия Магеррамова
По данным полиции, в результате стрельбы в Ирпене Киевской области ранены около пяти человек. В частности, удалось установить личность водителя, который подвозил журналистов.
Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, сейчас потерпевших пытаются вывести из зоны боевых действий.
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Что известно о раненых в Ирпене
Кроме убитого журналиста, в следствии обстрелов в Ирпене ранили по меньшей мере пять человек.
Среди них – фотокорреспондент и водитель, подвозивший журналистов. Обстрелы начались со стороны стоянки, где находятся российские военные.
Фотокорреспондента Хуана Арредондо госпитализировали в "Охматдет". У него ранение мягких тканей. Травма нуждается в многоэтапном лечении, его жизни ничего не угрожает. Где сейчас находится раненый водитель Николай Давидюк, подвозивший журналистов, полиции неизвестно.
Смотрите видео из "Охматдета":