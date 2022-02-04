Не требование, но традиция: в США намекнули, что действительно мешает Украине вступить в НАТО

Документы НАТО не содержат официального требования, чтобы кандидат в Альянс имел незыблемые границы. Но соблюдение этого принципа – "традиция".

Так сказала временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин. Поэтому Украине нужно решить эту проблему, а еще – закончить реформы, чтобы вступить в НАТО.

Мнение к теме Сам Путин "подсказывает", – эксклюзивное интервью Чалого о вступлении Украины в НАТО и планах Кремля

Украина на пути в НАТО, "но еще не в его конечной точке"

Украина уверенно движется в НАТО, это признала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Однако до конца этого пути нужно еще закончить реформы оборонного сектора, сил специальных операций и другие.

Украина на этом пути, но еще не в конечной точке,

– так Квин подчеркнула, что процесс присоединения любой страны к ЕС или НАТО нелегок.

Госпожа поверенная предположила, что украинцы "могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго", но – "цель интеграции в Запад стоит этого".

"Незыблемые границы" – это не требование, но традиция

Кристина Квин подчеркнула:

НАТО не требует , чтобы "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". То есть, нет и требования того, чтобы "границы были незыблемыми".

, чтобы "каждая проблема, которую имеет страна, должна быть решена". То есть, нет и требования того, чтобы "границы были незыблемыми". Однако существует традиция, по которой подобные "вещи должны быть решены, прежде чем страна присоединится к НАТО".

Конечно, мы надеемся, что разумное решение по Донбассу найдут, и что кризис и российскую агрессию можно остановить. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода длящийся конфликт,

– подытожила Квин.

Заявлениям России о "провокациях Украины" веры не будет

Временная поверенная госпожа Квин заверила: если Россия будет заявлять, что ее агрессивные действия вызваны украинскими провокациями, мир будет скептичен.

Все международное общество будет скептически настроено по поводу любых заявлений со стороны России, что эти атаки (вероятное новое нападение россиян на Украину, – 24 канал) были спровоцированы или осуществлены Украиной,

– заявила Квин.

И добавила: "Мне кажется, теперь России очень тяжело будет провернуть одну из этих сделок, которую они уже делали в прошлом" (очевидно, речь о 2014 году).

мир сейчас активно обсуждает ультиматум России по поводу нерасширения НАТО.

Вот последние важные новости по этому поводу:

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО его "кинуло" по поводу обещаний нерасширения на Восток.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что наращивание Россией войск является наибольшим со времени холодной войны.

А в El Pais опубликовали ответы США и НАТО (подтвержденные Госдепом) России по безопасности в Европе.

Интересное видео: Путин признался, почему не пускает Украину в НАТО