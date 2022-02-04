Так сказала тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін. Тож Україні треба розв'язати цю проблему, а ще – закінчити реформи, аби вступити у НАТО.

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Україна на шляху до НАТО, "але ще не в його кінцевій точці"

Україна впевнено рухається до НАТО, це визнала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. А проте до кінця цього шляху треба ще закінчити реформи оборонного сектора, сил спеціальних операцій тощо.

Україна на цьому шляху, але ще не у кінцевій точці,

– так Квін наголосила, що процес приєднання будь-якої країни до ЄС чи НАТО є нелегким.

Пані повірена припустила, що українці "можуть бути засмучені через те, що треба працювати так тяжко і так довго", але – "ціль інтеграції у Захід варта цього".

"Непорушні кордони" – це не вимога, але традиція

Крістіна Квін наголосила:

НАТО не має вимог про те, що "кожну проблему, яку має країна, треба розв'язати". Тобто, немає і вимоги того, щоб "кордони були непорушними".

про те, що "кожну проблему, яку має країна, треба розв'язати". Тобто, немає і вимоги того, щоб "кордони були непорушними". А проте існує традиція, за якою подібні "речі мають бути розв'язані, перш ніж країна долучиться до НАТО".

Звісно, ми сподіваємося, що розумне розвязання щодо Донбасу знайдуть, і що кризу і російську агресію можна зупинити. Щоб Україна могла приєднатися до НАТО без того, щоб мати свого роду конфлікт, який далі триває,

– підсумувала Квін.

Заявам Росії про "провокації України" віри не буде

Тимчасова повірена пані Квін запевнила: якщо Росія заявлятиме про те, що її агресивні дії спричинені українськими провокаціями, світ буде скептичним.

Усе міжнародне суспільство буде скептично налаштоване щодо будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки (ймовірний новий напад росіян на Україну, – 24 канал) були спровоковані або здійснені Україною,

– заявила Квін.

І додала: "Мені здається, тепер Росії дуже важко буде провернути одну з цих операцій, яку вони вже робили в минулому" (вочевидь, мовиться про 2014 рік).

Зверніть увагу: світ зараз активно обговорює ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.

Ось останні важливі новини щодо цього:

Президент Росії Володимир Путін заявив, що НАТО його "кинуло" щодо обіцянок нерозширення на Схід.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що нарощування Росією військ – найбільше з часів холодної війни.

А в El Pais опублікували відповіді США й НАТО (підтверджені Держдепом) Росії щодо безпеки в Європі.

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