Не Тульская, а Героев УПА: в Киеве переименовали 95 улиц с советскими названиями

российский враг нагло ворвался на украинскую землю. Описать всю нашу ненависть просто невозможно, но то, что ничему российскому на нашей территории не место, – это точно.

В Киеве переименовали 95 улиц

Поэтому с началом полномасштабного вторжения в Украине начали дерусификацию – переименовывают улицы. В столице также было принято такое решение. Так, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что 25 августа Киевсовет переименовал 95 советских улиц.

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Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне,

– отметил мэр Киева.

Он также подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории.

По его словам, процесс переименования в столице еще не завершен – его продолжат на следующем пленарном заседании.

Список некоторых из переименованных улиц:

Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславовича

Маршала Малиновского – улица Героев полка "Азов"

Тульская – площадь Героев УПА

Бударина – улица Украинского возрождения

Карла Маркса – улица Гуцульская

Питерская – улица Лондонская

Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев

Ростовская – улица Луцкая

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