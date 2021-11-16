Не в Украине: генерал США назвал место, где Россия может начать новую агрессию

Американский генерал Бен Ходжес предположил, что Россия может приступить к военной агрессии в новом месте. По его словам, это может произойти в Сувалкском коридоре, который фактически может соединить Беларусь с Калининградской областью.

Сувалкский коридор является сухопутным сообщением НАТО и ЕС со странами Балтии. По словам Ходжеса, вероятность агрессии в этом регионе невелика, но все же существует.

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Россия может заблокировать сообщение

Коридор между Беларусью и Калининградом имеет стратегическое значение. Его блокировка может вызвать проблему для НАТО и ЕС. Ходжес заявил, что обострение миграционного кризиса, созданного совместно Россией и Беларусью, может перерасти в конфликт в этом регионе.

Россия может решить, что она должна вмешаться из-за "гуманитарного кризиса" или чего-то еще, и в процессе "временно" закрыть Сувальский коридор с двумя его автомобильными дорогами и одной железнодорожной. Это маловероятно, но, на мой взгляд, вполне возможно,

– заявил Ходжес.

Американский генерал подчеркнул, что для НАТО сейчас главное быть готовым и распознавать происходящее в условиях гибридной войны. Кроме того, Североатлантический союз должен осознавать существование угрозы и поддерживать единство внутри организации.

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