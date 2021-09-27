Не упал, как Янукович: в Макрона бросили яйцом, нападающего задержали – комическое видео

Эммануэль Макрон снова пострадал от граждан Франции – на этот раз в президента бросили похожим на яйцо предметом. Охрана сразу же задержала нападавшего.

Инцидент произошел 27 сентября во время визита политика на выставку в Лионе. Однако, он совсем не пострадал – яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.

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Во время нападения на Эммануэля Макрона 20-летний мужчина крикнул: "Да здравствует революция!". Его задержали, а президент в сопровождении охраны пошел дальше.

Макрон отреагировал на инцидент

Французский политик после инцидента попросил выяснить мотивы нападения.

Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает бросать яйца. Это часть политической жизни Франции и она всегда была такой,

– сказал он.

В Эммануэля Макрона бросили яйцом: смотрите видео

Украинцы сразу вспоминают комический эпизод с Януковичем в 2004 году. Тогда брошенное студентом яйцо повалило политика на землю, подорвав его репутацию в глазах избирателей накануне Оранжевой революции.