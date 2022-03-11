Не успеют, – Ким рассказал, что россияне хотят забрать срочников с Николаевщины
11 марта 2022 , 14:44Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Чтобы скрыть свое поражение под Николаевом, оккупант хочет сделать ротацию войск 17 марта.
Об этом в новом обращении рассказал председатель Николаевской ОВА/ОГА Виталий Ким.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что известно о ротации российских войск
Россия начинает разгонять у себя информацию о том, что матери якобы хотят забрать срочников из Украины. Плановая ротация запланирована на 17 число, однако, по словам Кима, они не успеют.
Ким призывает россиян сдаваться.
А мы им не дадим сделать ротацию по их правилам,
– подытожил он.
Смотрите новое обращение Виталия Кима:
Смотрите обращение Виталия Кима за 10 марта:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте телеграм 24 канала, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!