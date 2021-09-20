Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется, – Марченко

Сергей Марченко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы избежать новых локдаунов. Ведь в таком случае произойдет массовое закрытие заведений и предприниматели вновь потеряют деньги.

По словам министра финансов, этого можно избежать с помощью массовой вакцинации.

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Именно прививки против COVID-19, по мнению Марченко, может обезопасить украинцев от возможных карантинов и локдаунов.

Локальные меры будут применены к тем территориям, где люди не вакцинируются. Если работники заведений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, что не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется,

– сказал министр.

Он отметил, что в 2021 году на закупку вакцины запланировано потратить из бюджета 12 миллиардов гривен. В следующем году на вакцинацию планируют выделить примерно 3 миллиарда гривен. Дополнительные средства привлекут от Всемирного банка.

Марченко добавил, что власть найдет деньги, если нужно будет помочь бизнесу, "однако, чтобы не доводить до закрытия заведений, нужно вакцинироваться".

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине

Сейчас вся Украина находится в зеленой зоне. Однако с начала осени количество больных и госпитализированных начало резко расти – 18 сентября показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины.

17 сентября сообщали, что в Украине 4 области могут перейти из зеленой зоны сразу в красную. Там фиксируют существенный рост количества новых больных COVID-19.

В частности говорилось о Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской области.

По состоянию на 20 сентября, в Украине за последние 3 месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – невакцинированы.