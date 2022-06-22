Не ведитесь на фейки и провокации, – Арахамия ответил на обвинения премьера Грузии

Давид Арахамия 22 июня ответил на обвинения премьера Грузии. Он призвал политика "не вестись на фейки и провокации".

Накануне премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили заявил, что глава фракции "Слуга народа" потребовал от США и европейских стран, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Об этом грузинскому политику якобы сообщили "европейские и американские партнеры".

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Арахамия говорил в США об олигархе Иванишвили

Арахамия заявил, что Гарибашвили распространял фейк во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. Грузинский политик же говорил, что такую ​​информацию предоставили "европейские и американские партнеры".

Однако нардеп Украины подчеркнул, что он, наша власть и весь украинский народ, будут делать все, чтобы Грузия стала частью ЕС. Однако отметил, что действительно говорил об этой стране во время поездки в США.

Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США я занимался тем, что аргументировал концепцию о том, что Иванишвили (Бидзина – 24 канал) является олигархом пророссийского плана. Он имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу,

– заявил Давид Арахамия.

Он добавил, что сейчас идет распространение фейка именно по заказу этого олигарха. Также сказал, что очень досадно, что сейчас грузинский народ стал заложником одного олигарха.

Обращение Арахамии относительно скандального заявления Гарибашвили: смотрите видео

В Тбилиси прошел огромный митинг в поддержку евроинтеграции

20 июня в столице Грузии тысячи человек вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое желание быть частью Европы. Это произошло после того, как Еврокомиссия не рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

На масштабную акцию пришли люди всех возрастов и разных профессий. Однако их объединяло одно – желание продемонстрировать важность европейского будущего для своей страны.

Часть людей держали в руках плакаты с разными надписями:

"Требуем деолигархизацию";

"Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии";

"За наше будущее";

"Молодая сила здесь".

Ранее была "бурная реакция" власти Грузии

В Еврокомиссии 17 июня сообщили, что рекомендуют предоставить статус кандидатов в ЕС только Молдове и Украине. А вот Грузии рекомендовали предоставить "европейскую перспективу".

На это отреагировала власть страны. Их глава МИД Илья Дарчиашвили заявил, что ввиду усилий Грузии и проведенных реформ они "ожидали большего". А вот президент страны сказала, что принадлежит к категории людей, которых это разозлило. Также она заявила, что в Грузии будет создана "комиссия по реформам".

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