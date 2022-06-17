Не ведитесь: путинская пропаганда работает не так, как вы думаете
Источник:фейсбук Валерия Пекаря
Российская пропаганда работает не так, как вы думаете. Она не бьет напрямую, рассказывая вам, какой хороший "русский мир" и какой Путин – молодец.
Стратегия пропагандистов
От выборов в США до референдумов в Европе, от Украины в Африку российская стратегия та же.
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Найти болезненную тему, сформулировать крайние противоположные позиции, найти людей, разделяющих эти позиции, и разжигать их друг против друга.На выборах в разных странах они всегда поддерживают крайних левых и крайних правых. Коммунистов и нацистов.
Российские пропагандисты всегда действуют одинаково / Фото GettyImages
Важно Россияне будут мыть унитазы в Конотопе и собирать клубнику в Черкассах
Не ведитесь
Так же и в Украине они активно поддерживают нарратив, что Украина уже победила, и нарратив, что Украина никогда не победит, потому что Запад не дает достаточно оружия. Что пророссийские смыслы распространяет команда Зеленского и пророссийские смыслы распространяет команда Порошенко.
Что Украина останется тотально бесчеловечной антропологической пустыней и что сюда поедут со всего мира, превратив страну в антропологическую свалку.
Главное – расколоть и столкнуть. Не ведите.
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