Не вертолетами едиными: Су-34 разбился в Брянской области
В Брянской области 13 мая упали два вертолета, которые, вероятно, сбили сами россияне. Уже впоследствии стало известно, что в области разбился знаменитый российский истребитель Су-34.
Об этом сообщают российские СМИ. В сети уже обнародовали соответствующие видео, сообщает 24 Канал.
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Су-34 разбился в Брянской области
На кадрах, которые публикуют местные видно, как падает российский Су-34. Кстати, видео сомнительного качества, однако на нем можно увидеть, что падает именно истребитель, за которым тянется шлейф черного дыма.
В России упал Су-34: смотрите видео
Впоследствии эту информацию подтвердили в экстренных службах России. Заметим, что сегодняшний "дождь российской авиации" проходит вблизи украинской границы.
Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Предварительно известно, что экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
В Брянской области разбился истребитель России: видео
Российские пропагандисты прибегли к очередному маразму. Вместо того чтобы признать свое косоглазие и взять вину за сбивание своей авиации, они придумали сказку о диверсантах.
На территории Клинцовского района Брянской области введен план "Перехват",
– говорится в сообщении росСМИ.
Теперь в Брянской области якобы ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.
В Брянской области упали вертолеты: что известно
- В городе Клицы Брянской области 13 мая упал российский вертолет. В сети обнародовали доказательства, что его могли сбить сами россияне. Судя по обнародованным кадрам, вертолет Ми-8 несколько минут кружился в небе, а после громкого взрыва упал в частном секторе.
- На обломках воздушного судна видно красную звезду. По всей видимости, вертолет был военным. Вероятно, принадлежит Минобороны России. Это видно даже из камуфляжа и спасательного парашюта.
- Россияне рассказывают, что пострадала 51-летняя женщина, которая шла по улице. Она получила ожоги. Находившиеся на борту вертолета люди погибли. Их число устанавливают.
- Впоследствии после инцидента сообщили о еще одном падении вертолета. На этот раз уже в поселке Сурецкий Муравей Клинцовского района. Подробностей пока не разглашали.