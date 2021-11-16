Пока подобного развития событий нет. Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Я не вижу такое развитие на ближайших съездах, неделях, месяцах", – подчеркнула она.

Кравчук: вопрос мандата привлекает внимание

Вице-премьер "слуг" отметила, что решение об отставке Разумкова с поста спикера парламента было корректным. Вопрос же о лишении мандата не уместен.

Вопрос о мандате привлекает излишнее внимание к персоне Разумкова,

– сказала Кравчук.

Заместитель фракции "Слуга народа" также отметила, что не заметила активности Разумкова как народного депутата. Ему стоит сконцентрироваться на работе внефракционного депутата.

"Господин Разумков чаще дает комментарии в кулуарах, чем работает. Не видела, чтобы подавал законопроекты", – отметила она.

Кравчук о лишении мандата Разумкова: смотрите видео

Отставка Разумкова: главное