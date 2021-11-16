Подібного розвитку подій поки немає. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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"Я не бачу такий розвиток на найближчих з'їздах, тижнях, місяцях", – наголосила вона.

Кравчук: Питання мандата привертає увагу

Віцеголова "слуг" зауважила, що рішення про відставку Разумкова з посади спікера парламенту було коректним. Питання ж про позбавлення мандату не є доречним.

Питання про мандат привертає зайву увагу до персони Разумкова,

– сказала Кравчук.

Заступниця фракції "Слуга народу" також зауважила, що не помітила активності Разумкова як народного депутата. Йому варто сконцентруватись на роботі позафракційного депутата.

"Пан Разумков частіше дає коментарі в кулуарах, аніж працює. Не бачила, щоб подавав законопроєкти", – зазначила вона.

Кравчук про позбавлення Разумкова мандата: дивіться відео

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