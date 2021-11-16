Подібного розвитку подій поки немає. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
До теми Обов'язково буде, – Разумков підтвердив створення партії
"Я не бачу такий розвиток на найближчих з'їздах, тижнях, місяцях", – наголосила вона.
Кравчук: Питання мандата привертає увагу
Віцеголова "слуг" зауважила, що рішення про відставку Разумкова з посади спікера парламенту було коректним. Питання ж про позбавлення мандату не є доречним.
Питання про мандат привертає зайву увагу до персони Разумкова,
– сказала Кравчук.
Заступниця фракції "Слуга народу" також зауважила, що не помітила активності Разумкова як народного депутата. Йому варто сконцентруватись на роботі позафракційного депутата.
"Пан Разумков частіше дає коментарі в кулуарах, аніж працює. Не бачила, щоб подавав законопроєкти", – зазначила вона.
Кравчук про позбавлення Разумкова мандата: дивіться відео
Відставка Разумкова: головне
- Депутати 7 жовтня проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Перед тим, ще 4 жовтня, Верховна Рада запустила процес відкликання політика з посади.
- Разумков повідомив 5 листопада, що створює у парламенті міжфракційне об'єднання під назвою "Розумна політика". Також він казав, що планує заснувати власну політичну силу.
- Ексспікер Верховної Ради 8 листопада оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до об'єднання. Більша частина з них – депутати від "Слуги народу".
- Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що позбавлення Разумкова депутатського мандата залежатиме від того, як він голосуватиме за законопроєкти. Рішення щодо цього схвалюватимуть на з'їзді "слуг".