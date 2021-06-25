Не вижу вопросов, которые сегодня надо выносить на референдум, – Разумков

Дмитрий Разумков заявил, что пока бы не выносил никакой вопрос на всеукраинский референдум. В то же время он поддержал бы народную инициативу.

Это очень дорого, – Разумков

Спикер Верховной Рады поддержит референдум по инициативе народа, если украинцы насобирают достаточное количество подписей. Об этом Разумков заявил на пресс-конференции 25 июня.

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Однако он не видит вопросов, которые бы сам мог вынести на референдум. Все потому, что его проведение стоит очень дорого – около 2 миллиардов гривен.

Сегодня есть куда направить эти средства – медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю народовластие и референдумы, но не мне, как председателю Верховной Рады, судить, какие вопросы выносить,

– пояснил чиновник.

Спикер Рады об интервью президента

Журналисты также спросили Разумкова, смотрел ли он интервью президента Владимира Зеленского, которое вышло 24 июня. Тот ответил утвердительно и добавил: "Есть много вещей, которые понравились и запомнились".

Смотрите видео с пресс-конференции Разумкова:

Вопрос могут вынести на референдум