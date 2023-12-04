Однако россияне сейчас подстраивают свои атаки под ухудшение погодных условий в Украине. Такой мыслью поделился с 24 Каналом экссотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что атака "Шахедами" 25 ноября имела целью оставить украинцев в мороз без тепла.

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Спланировали атаку к морозам

Украина уже имеет люфт почти в два месяца по сравнению с 2022 годом. Первые обстрелы энергосистемы начались 10 октября 2022 года, и каждую неделю были прилеты, разрушавшие украинские энергообъекты.

Конечно сейчас каждый день звучат воздушные тревоги почти во всех регионах Украины. 25 ноября на Воздушные силы ВСУ уничтожили 71 из 75 запущенных россиянами беспилотников.

Эту атаку оккупанты запланировали к ухудшению погодных условий, которые произошли в Украине 26 ноября. Они рассчитывали разрушить энергетическую инфраструктуру накануне морозов и метели, чтобы украинцы замерзли. Но россиянам это не удалось,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

В то же время он предположил, что вряд ли зима 2023 – 2024 годов будет хуже прошлогодней.

Россияне начали подстраивать свои атаки к погодным условиям. Если погода в Украине ухудшается, то растет вероятность, что накануне состоятся вражеские обстрелы,

– объяснил Ступак.

Кроме того, враг ищет способы ударить по местам скопления украинской военной техники.

Каким может быть ответ Украины на обстрелы россиян наших энергетических объектов: смотрите видео

Это принесет профит ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что если будут обстрелы украинской энергосистемы, Россия обязательно получит ответ.

Украина может ответить ударами по военным объектам россиян – от этого ВСУ будет большая польза. В то же время уничтожение энергетической инфраструктуры в каком-то российском городе для Украины, по мнению экс-сотрудника СБУ, не имеет особого значения. Если жители какого-нибудь из этих городов посидят без света, то это никак не повлияет на ситуацию на фронте.

"Но, если наносить удары по электрическим подстанциям, тепловым или газораспределительным станциям, которые обеспечивают теплом и энергией военные объекты, аэродромы, квазивоенные объекты, в частности конструкторские бюро, исследовательские лаборатории, места производства "Ланцетов" – это принесет большой профит украинским военным", – заметил Иван Ступак.

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