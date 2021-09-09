Не все члены ЕС готовы к расширению, – посол Латвии о вступлении Украины в Евросоюз

Будет ли Украина в Евросоюзе зависит от общей позиции 27 стран-членов. Не все они сейчас хотят расширять границы ЕС.

Трудно говорить о сроках европейской интеграции, пока нет консенсуса членов ЕС. Об этом заявил посол Латвии в Украине Юрис Пойнкас.

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У стран разные взгляды

Дипломат пояснил, что 27 членов ЕС имеют очень разные взгляды относительно Украины. Часть из них пока не видят оснований для расширения союза. Однако даже те страны, которые не против расширения, хотят видеть в ЕС те государства, которые уже готовы к вступлению.

Никто не хочет получать новые проблемы,

– добавил Пойнкас.

И снова о реформах

Посол подчеркнул, что важную роль играют реформы. Если Украина достигнет определенного прогресса, тогда можно говорить о членстве в ЕС. По словам дипломата, тогда страна будет иметь основания заявить о чем-то большем, чем просто Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

"Что очень важно сейчас? Важно, что проходят саммиты между Украиной и Европейским союзом, это платформы-диалоги", – подытожил политик.

Сколько времени нужно Украине для членства в ЕС