Не все помнят, – Зеленский рассказал, до которого часа "слуги" гуляли в Трускавце

Масштабной вечеринкой завершился съезд нардепов "Слуги народа" в Трускавце. Гуляли парламентарии громко и весело. По словам Владимира Зеленского, не все помнят, во сколько закончились гуляния.

Президент Украины во время утреннего брифинга признался, что сам ушел примерно в 2:00.

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В то же время он не уточнил, во сколько завершилась вечеринка. Украинский лидер также признался, что наутро у него болела спина и поясница. На вопрос, до скольки гуляли парламентарии, Зеленский ответил так:

Ну, если честно, не очень все помнят. Когда Давид Арахамия сказал, что становится за диджейский пульт, в этот момент я услышал, как это громко и очень сложно для меня. Потому что мне утром надо заниматься зарядкой и спортом, поэтому я пошел. Это была где-то около 2:00.

Также президент Украины отметил, что на следующий день после шумной вечеринки, у него была "не пробежка, а проходка". В целом Зеленский отметил, что 2 октября на съезде было очень смешно.

Добавим, что во время вечеринки в Трускавце "слугам народа" вручили так называемые партийные Оскары. Премия получила красноречивое название "Слугам по заслугам".

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Ранее в Офисе Президента заявили, что за последние 2 года в стране произошло много изменений. Поэтому "слуги народа" и собрались на выездное заседание в Трускавце – чтобы переоценить дальнейшие задачи политсилы.