Не выдумывайте "измену": в "Слуге народа" просят "исключить конспирологию" из-за смерти Полякова

Народного депутата Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября в Киеве. В "Слуге народа", откуда в 2019 году исключили парламентария, призвали воздержаться от "конспирологических теорий".

Член провластной фракции Галина Янченко отметила, что не нужно "хайповать на смерти". По ее словам, причиной смерти Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность.

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По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало, а вскоре начались конвульсии,

– заметила нардеп.

На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие. Завтра – послезавтра будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества.

"Не выдумывайте "измену" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно. Еще раз выражаю соболезнования семье и близким", – подытожила Галина Янченко.

Смерть Полякова: что известно

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Днепровском районе Киева.

Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти ему жизнь не удалось.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, сообщили, что мужчине стало плохо в такси.