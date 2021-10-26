Не забудем и не оставим в покое, – МИД об экстрадиции скандальной Поклонской
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина занимается вопросом экстрадиции "крымского прокурора" из Кабо-Верде. К работе над этим привлечены Офис генерального прокурора, Министерство юстиции и МВД.
По словам Дмитрия Кулебы, Украина не забудет предателей. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.
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Над экстрадицией работают
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Наталии Поклонской, как и другим предателям Украины, покоя не дадут. Поэтому над вопросом экстрадиции "прокурора" из Кабо-Верде активно работают.
О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей,
– заявил Кулеба.
Глава МИД не уточнил, как именно украинская сторона работает над выдачей предательницы Поклонской.
Назначение Поклонской в Кабо-Верде: главное
- Еще летом 2021 года стало известно, что "крымского прокурора" и коллаборанта Наталью Поклонскую назначат послом России в Кабо-Верде.
- 13 октября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
- В МИД Украины заявили, что Поклонской не удастся уйти от правосудия. Кроме того, Украина уже сообщила Кабо-Верде о преступной деятельности предательницы.
Текст публикации Кулебы
О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД.