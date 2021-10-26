Не забудем и не оставим в покое, – МИД об экстрадиции скандальной Поклонской

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина занимается вопросом экстрадиции "крымского прокурора" из Кабо-Верде. К работе над этим привлечены Офис генерального прокурора, Министерство юстиции и МВД.

По словам Дмитрия Кулебы, Украина не забудет предателей. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.

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Над экстрадицией работают

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Наталии Поклонской, как и другим предателям Украины, покоя не дадут. Поэтому над вопросом экстрадиции "прокурора" из Кабо-Верде активно работают.

О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей,

– заявил Кулеба.

Глава МИД не уточнил, как именно украинская сторона работает над выдачей предательницы Поклонской.

Назначение Поклонской в ​​Кабо-Верде: главное

Еще летом 2021 года стало известно, что "крымского прокурора" и коллаборанта Наталью Поклонскую назначат послом России в Кабо-Верде.

13 октября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

В МИД Украины заявили, что Поклонской не удастся уйти от правосудия. Кроме того, Украина уже сообщила Кабо-Верде о преступной деятельности предательницы.

Текст публикации Кулебы

О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД.