Не заморозка и не торговля территориями, – Зеленский назвал условия мира в Украине

Владимир Зеленский назвал условия, при которых в Украине действительно может наступить мир. Этого не произойдет, если не довести войну до замораживания.

Об этом президент Украины заявил во время представления пунктов Плана победы Украины в Верховной Раде, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский об устойчивом мире в Украине

Владимир Зеленский отметил, что Россия должна проиграть в войне против Украины. И этим проигрышем не является "замораживание" войны или же торговля территорией, или суверенитетом Украины.

Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой закончить войну,

– сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что План победы Украины состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений:

Пункт первый – геополитический;

Пункты второй и третий – военные;

Пункт четвертый – экономический;

Пункт пятый Плана победы – безопасностный.

"Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы гарантировать безопасность", – объяснил глава государства.

Кроме того, Зеленский призвал всех украинцев и партнеров работать вместе ради победы Украины. Ведь если потерять единство в Украине – будет потеря единства в Европе, поддержки мира, что в конечном итоге приведет к проигрышу в войне, как это было столетие назад.