Про це президент України заявив під час представлення пунктів Плану перемоги Україні у Верховній Раді, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про сталий мир в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна програти у війні проти України. І цим програшем не є "заморожування" війни або ж торгівля територією чи суверенітетом України.

Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну,

– сказав президент.

Український лідер підкреслив, що План перемоги України складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків:

Пункт перший – геополітичний;

Пункти другий і третій – військові;

Пункт четвертий – економічний;

Пункт п'ятий Плану перемоги – безпековий.

"Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку", – пояснив глава держави.

Окрім того, Зеленський закликав усіх українців та партнерів працювати разом заради перемоги України. Адже якщо втратити єдність в Україні – буде втрата єдності у Європі, підтримки світу, що зрештою призведе до програшу у війні, як це було століття тому.