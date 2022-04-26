Не запускать ракеты – проверенный годами способ избежать гибели одесситов

26 апреля 2022 , 17:14
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Юрій Христензен

Источник:

фейсбук Юрия Христензена

В одесских пабликах спорят - ракета упала потому, что её сбили, или целью изначально был жилой дом?

Такую дихотомию использует насильник по отношению к жертве. Мол, не надо было сопротивляться, тогда осталась бы жива.

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Насильнику вторят обыватели –  "Нет дыма без огня! Она сама виновата! Если бы она его не ударила, он бы её не убил!".

Для тех, кто ещё не понял законы войны

  • Насильнику не нужна причина для агрессии. А повод он всегда найдет.
  • Отсутствие сопротивления не защищает жертву от насилия. Скорее, наоборот.
  • Подчинение насильнику не останавливает насилие, а делает его перманентным –  "Бьет, значит любит!"
  • Остановить насилие может только сопротивление жертвы, которое заставит насильника отказаться от агрессии.
  • У насильника всегда найдутся сторонники, которые будут восхищаться насилием и осуждать жертву.

Попробуем разобрать "наш случай" с точки зрения причинно-следственных связей

  • В Одессе нет нацистов. "Антинацизм" –  это повод, а не причина агрессии.
  • За тридцать лет Независимости Украины на одесситов не упала ни одна ракета.
  • Ракеты падают на Одессу не потому, что их сбивают, а потому, что их запускают. Не запускать ракеты - это проверенный годами способ избежать гибели одесситов.
  • Всегда найдутся люди, которые поддержат агрессию. Пассивно –  "Давайте сдадимся!", или активно –  "Давайте бороться с несуществующим нацизмом до последнего одессита!"
  • Остановить агрессора может только сопротивление. Агрессор считает это нацизмом. На самом деле это анти-антинацизм. Борьба с той версией "антинацизма", которой оправдывают агрессию.

Важно

И последнее. В монолитных домах с перегородками из пенобетона правило двух стен не работает. Если вы слышите сигнал тревоги, спуститесь в надежное укрытие.

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Автор: Юрій Христензен