Не запускать ракеты – проверенный годами способ избежать гибели одесситов
26 апреля 2022 , 17:14Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Христензена
В одесских пабликах спорят - ракета упала потому, что её сбили, или целью изначально был жилой дом?
Такую дихотомию использует насильник по отношению к жертве. Мол, не надо было сопротивляться, тогда осталась бы жива.
Читайте также Получит ли Россия "второй фронт"
Насильнику вторят обыватели – "Нет дыма без огня! Она сама виновата! Если бы она его не ударила, он бы её не убил!".
Для тех, кто ещё не понял законы войны
- Насильнику не нужна причина для агрессии. А повод он всегда найдет.
- Отсутствие сопротивления не защищает жертву от насилия. Скорее, наоборот.
- Подчинение насильнику не останавливает насилие, а делает его перманентным – "Бьет, значит любит!"
- Остановить насилие может только сопротивление жертвы, которое заставит насильника отказаться от агрессии.
- У насильника всегда найдутся сторонники, которые будут восхищаться насилием и осуждать жертву.
Попробуем разобрать "наш случай" с точки зрения причинно-следственных связей
- В Одессе нет нацистов. "Антинацизм" – это повод, а не причина агрессии.
- За тридцать лет Независимости Украины на одесситов не упала ни одна ракета.
- Ракеты падают на Одессу не потому, что их сбивают, а потому, что их запускают. Не запускать ракеты - это проверенный годами способ избежать гибели одесситов.
- Всегда найдутся люди, которые поддержат агрессию. Пассивно – "Давайте сдадимся!", или активно – "Давайте бороться с несуществующим нацизмом до последнего одессита!"
- Остановить агрессора может только сопротивление. Агрессор считает это нацизмом. На самом деле это анти-антинацизм. Борьба с той версией "антинацизма", которой оправдывают агрессию.
Важно
И последнее. В монолитных домах с перегородками из пенобетона правило двух стен не работает. Если вы слышите сигнал тревоги, спуститесь в надежное укрытие.
Чому Росія історично краде все українське: пояснення від доктора наук – дивіться відео: