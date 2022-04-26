Не запускать ракеты – проверенный годами способ избежать гибели одесситов

В одесских пабликах спорят - ракета упала потому, что её сбили, или целью изначально был жилой дом?

Такую дихотомию использует насильник по отношению к жертве. Мол, не надо было сопротивляться, тогда осталась бы жива.

Читайте также Получит ли Россия "второй фронт"

Насильнику вторят обыватели – "Нет дыма без огня! Она сама виновата! Если бы она его не ударила, он бы её не убил!".

Для тех, кто ещё не понял законы войны

Насильнику не нужна причина для агрессии. А повод он всегда найдет.

Отсутствие сопротивления не защищает жертву от насилия. Скорее, наоборот.

Подчинение насильнику не останавливает насилие, а делает его перманентным – "Бьет, значит любит!"

"Бьет, значит любит!" Остановить насилие может только сопротивление жертвы, которое заставит насильника отказаться от агрессии.

У насильника всегда найдутся сторонники, которые будут восхищаться насилием и осуждать жертву.

Попробуем разобрать "наш случай" с точки зрения причинно-следственных связей

В Одессе нет нацистов. "Антинацизм" – это повод, а не причина агрессии.

это повод, а не причина агрессии. За тридцать лет Независимости Украины на одесситов не упала ни одна ракета.

Ракеты падают на Одессу не потому, что их сбивают, а потому, что их запускают. Не запускать ракеты - это проверенный годами способ избежать гибели одесситов.

Всегда найдутся люди, которые поддержат агрессию. Пассивно – "Давайте сдадимся!", или активно – "Давайте бороться с несуществующим нацизмом до последнего одессита!"

"Давайте сдадимся!", или активно – "Давайте бороться с несуществующим нацизмом до последнего одессита!" Остановить агрессора может только сопротивление. Агрессор считает это нацизмом. На самом деле это анти-антинацизм. Борьба с той версией "антинацизма", которой оправдывают агрессию.

Важно

И последнее. В монолитных домах с перегородками из пенобетона правило двух стен не работает. Если вы слышите сигнал тревоги, спуститесь в надежное укрытие.

Чому Росія історично краде все українське: пояснення від доктора наук – дивіться відео: