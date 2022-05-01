Не ждите до последнего: в Луганской области призывают местных эвакуироваться
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Войска российского агрессора не перестают атаковать Луганскую область. Так что местных жителей настоятельно призывают эвакуироваться.
В Луганской области призывают местных эвакуироваться
Особенно говорится о Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Горной общине. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркивает, что следует успеть эвакуироваться, пока ситуация не так тяжела, как в Попасной.
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1 мая будут эвакуировать из:
- Северодонецкий
- Лисичанская
- Рубежного
- Горной общины
Мы в усиленном режиме спасали людей из Попасной, но вынуждены приостановить эвакуацию из-за произошедших 29 апреля, когда мы потеряли связь с людьми в двух автобусах,
– написал Гайдай.
Он подчеркнул, что у попаснян было много возможностей уехать раньше, а теперь все сложнее. Поэтому советует не ждать до последнего, а выезжать пока есть возможность.
По его словам, автобусы уже в пути – места сборов неизменны.
Ситуация в Луганской области: коротко
- Как сообщил Сергей Гайдай, 30 апреля из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 украинцев. Эвакуация из Попасной приостановлена – продолжается проверка безопасности маршрута.
- Гайдай назвал 3 направления в Луганской области , где россияне пытаются прорвать оборону ВСУ – Попаснянский, направление Горной общины со стороны Золотого и направление Рубежного на Северодонецк.
- Кафиры нанесли удар по Камышевасу. Снаряды россиян попали в школу и здание сельсовета. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.
- Также военные агрессоры открыли огонь по автомобилю с волонтерами , а также обстреляли автобус полиции, который вез помощь.
- На 9 мая кафиры готовят не только парад. Враг намерен накрыть Луганскую область артподготовкой.