Не знаю, что в голове Путина, – евродепутат о том, будет ли полномасштабное наступление России

Россия еще в апреле начала стягивать к границе с Украиной войска. Тогда начали говорить о вероятном полномасштабном наступлении Кремля на Украину. Прошло несколько месяцев, однако до сих пор никто не может понять действия Владимира Путина.

Об этом сказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, президент России нагнетает ситуацию.

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"Что в голове Путина – я не знаю. Я думаю, что такие действия, когда он нагнетает ситуацию и мобилизует войска, мы можем это еще увидеть в будущем", – заверил Ауштрявичюс.

Евродепутат уверен, что путин стягивал войска не для какого-то парада – глава Кремля имел стратегию. Более того, эта стратегия не на день, месяц или год, а на более долгий период.

Не анализируем прошлое, а готовимся к будущему. Чтобы помочь Украине, надо почувствовать реальный риск,

– пояснил Ауштрявичюс.

Сможет ли Байден изменить Путина

Ауштрявичюс уверен, что жесткая реакция Запада стала одним из факторов, который передал яркое послание Путину, что переходить границу – нельзя.

"То, что Путин не изменился и приезжает на встречу с Байденом таким, какой он есть – это правда. Я не знаю, остановит ли один разговор с Байденом и изменит ли его. У меня нет оптимистических ожиданий, нет такого сценария", – заверил Ауштрявичюс.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: видео

Войска России на границе с Украиной: коротко